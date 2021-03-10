الرئيس الجزائري: مستعدون لدعم حكومة الوحدة الوطنية.. ويجب وضع حد للتدخلات في ليبيا

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وقال تبون، بحسب الرئيس الجزائري: لابد من وضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها لتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم والحفاظ على سيادة بلادهم واستقرارها.

وعبر تبون في بيان له أمس الأربعاء، طالعته “الساعة 24″، عن “تأييده واستعداده التام” لمساندة الحكومة الليبية الجديدة، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام.

وأكد أن “الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللا مشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية”، منوها في هذا السياق بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت للنظر في هذا الأمر.