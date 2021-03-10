ملهم الدرسي: استبعادي من حكومة الوحدة الوطنية بسبب ضغوط النواب على الدبيبة

هنأ الدكتور ملهم محمد الدرسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على حصوله على ثقة مجلس النواب، متمنيا له التوفيق في إدارة المرحلة الإنتقالية بما يضمن وحدة ليبيا وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

قال الدرسي في بيان له، طالعته “الساعة 24″، إن “عدم تسميتي وزيراً للصحة ليس له علاقة بمسألة الكفاءة وهي مسألة خاصة بمصالح عدد من أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف: “تابع أهلنا وجميع المهتمين جلسات مجلس النواب وكيف تم الضغط على المهندس عبد الحميد الدبيبة وكيف قام عدد من النواب بابتزازه للحصول على مناصب وزارية”.

ودعا الدرسي كل شرفاء القطاع الطبي والصحي في ليبيا، للعمل سوية من أجل مقاومة الفاسدين والانحياز لصالح أهلنا الذين يعانوم تبعات الحرب والانقسام السياسي والفساد.

وحث على توحيد الجهود عبر النقابات العاملة في القطاع الطبي والصحي وعبر العمل الجماعي من أجل فرض إصلاح القطاع الصحي كأولوية لرئيس الحكومة الجديدة بدلاً عن صرف ما تبقى من ثروات الليبيين في إفساد من تبقى شريفاً من مسؤولي ليبيا التي تعاني