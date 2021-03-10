الأمم المتحدة ترحب بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية الجديدة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيرش، بتأييد البرلمان الليبي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة واصفاً الحدث بأنه “الخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا”.

وجاء الترحيب الأممي عبر بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صدر عصر الأربعاء بتوقيت نيويورك، أثنى من خلاله “غوتيرش” على جهود أعضاء مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

وحيا “غوتيرش” في هذا الصدد، اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والجهات الحكومية المحلية في مدينة سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب، حاثاً الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، “على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية قدماً في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر العام الماضي.

كما جدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار، فيما هنئت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -من جهتها- الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة، كما حييت رئاسة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر” إنه “بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدماً نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل: ، كما أثنت البعثة على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.

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