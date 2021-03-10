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الدبيبة وصالح يقفان على آثار الدمار في سرت

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 

قام رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجولة في مدينة سرت للوقوف على آثار الدمار واحتياجات المدينة.

وجاءت الجولة التي تمت رفقة نائبي رئيس مجلس النواب وعضو المجلس عن سرت، النائب زايد هدية، عقب منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة ستؤدي اليمين الدستورية في جلسة الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب الدستوري في بنغازي.

 

الوسوم

حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب مدينة سرت

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  • يجب انشاء كتائب مدنية للتعمير من بين الشباب الذى سيسلم السلاح للجيش النظامى بمدينته وينخرط فى معسكرات التعمير مقابل حصوله على راتب اكبر مما يتقاضاه كمليشيات مسلحة فالتعمير بدلا من التدمير ولتكن سرت ملتقى الشباب مت جميع مدن ليبيا ضمن اول كتيبة تعمير لرفع الانقاض وبدلا من بركان الغضب يكون بركان التعمير والبناء ولا بلاش بركان فهو رمز للدمار ليكن اسم افضل كتائب التعمير افضل

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