الدبيبة وصالح يقفان على آثار الدمار في سرت

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قام رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجولة في مدينة سرت للوقوف على آثار الدمار واحتياجات المدينة.

وجاءت الجولة التي تمت رفقة نائبي رئيس مجلس النواب وعضو المجلس عن سرت، النائب زايد هدية، عقب منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة ستؤدي اليمين الدستورية في جلسة الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب الدستوري في بنغازي.