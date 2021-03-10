أكد عضو اللجنة الفرعية للجنة العسكرية 5″+5″ محمد الترجمان، إنهاء أعمال الكشف عن الألغام بين بويرات الحسون وبوقرين.

وقال الترجمان في بيان له، رصدته “الساعة 24″، “قدمنا تقريرنا النهائي للجنة العسكرية وأكدنا فيه إنهاءنا مهمتنا”، موضحا: “استكملنا البحث في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بويرات الحسون بمسافة 70 كيلومترا دون تسجيل أي أضرار بين أعضاء فريق البحث”.

وأضاف: “ننتظر اتفاق غرف العمليات من الطرفين لبدء البحث في مناطق ما بعد بويرات الحسون حتى بوابة الـ60، وإزالة السواتر الترابية في المنطقة الفاصلة بين الجهتين”.

وأشار الترجمان إلى أن وزن المتفجرات ومخلفات الحرب التي جُمعت 5 أطنان، مردفا: “تخلّصنا من طنّين، ومن البقيّة السبت المقبل في بوقرين”.