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الترجمان: إنهاء أعمال الكشف عن الألغام بين بويرات الحسون وبوقرين

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أكد عضو اللجنة الفرعية للجنة العسكرية 5″+5″ محمد الترجمان، إنهاء أعمال الكشف عن الألغام بين بويرات الحسون وبوقرين.

وقال الترجمان في بيان له، رصدته “الساعة 24″، “قدمنا تقريرنا النهائي للجنة العسكرية وأكدنا فيه إنهاءنا مهمتنا”، موضحا: “استكملنا البحث في المنطقة الممتدة من بوقرين حتى بويرات الحسون بمسافة 70 كيلومترا دون تسجيل أي أضرار بين أعضاء فريق البحث”.

وأضاف: “ننتظر اتفاق غرف العمليات من الطرفين لبدء البحث في مناطق ما بعد بويرات الحسون حتى بوابة الـ60، وإزالة السواتر الترابية في المنطقة الفاصلة بين الجهتين”.

وأشار الترجمان إلى أن وزن المتفجرات ومخلفات الحرب التي جُمعت 5 أطنان، مردفا: “تخلّصنا من طنّين، ومن البقيّة السبت المقبل في بوقرين”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خلاص الخط الاحمر ادى ما عليه واصبح خط اخضر خط سلام للعبور من الشرق الى الغرب والعكس واتمنى تشكيل كتائب تعمير تبدا بالعمل المشترك فى سرت تضم شباب من الشرق والغرب فى معسكرات التعمير لازالة الانقاض فى وجود خبراء لازالة المفرقعات معهم

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