رويترز: منح الثقة للحكومة خطوة لتوحيد الأطراف المتناحرة في ليبيا

نشرت وكالة الأنباء الدولية «رويترز» تقريرا رحبت فيه بقرار مجلس النواب لمنح الثقة في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى «الليبيين الذين يعيشون وسط أطلال معارك سابقة عبروا عن شعورهم بأمل جديد لبلدهم، اليوم الأربعاء، بعد أن وافق البرلمان خلال اجتماع بالمدينة على أول حكومة وحدة ليبية منذ سنوات».

وأضافت «تعطي الخطوة دفعة لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة لتوحيد الأطراف المتناحرة في ليبيا خلف حكومة انتقالية وإجراء انتخابات وطنية في نهاية العام. وقال الفرقاء الليبيون في الشرق والغرب، والذي من المزمع أن تحل حكومة عبدالحميد الدبيبة الجديدة محلهم، إنهم مستعدون لتسليم سلطاتهم».

ولفتت إلى أنه «في تلك الأثناء، أعلنت بعض الدول الأجنبية المنخرطة في الحرب ترحيبها بالموافقة على الحكومة. وقال ليبيون: «نحن مستبشرون خيرا توحدوا أقل شيء الليبيين مع بعضهم شرق غرب جنوب وسط أيضا».

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.