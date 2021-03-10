جولة دبيبة في سرت.. لقاء مع المواطنين ووعود بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد دبيبة بلدية سرت عقب حصول حكومته على ثقة مجلس النواب، الأربعاء، حيث قام بجولة شملت عددا من المناطق السكنية والمدمرة في المدينة.

ورافق دبيبة في هذه الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، حسب بيان للبلدية أوضحت فيه أن الزيارة شملت «المنطقة المدمرة بالكامل في حي الجيزة البحرية، مرورا بطريق الشط الكورنيش وكذلك حى 656 وحدة سكنية، والمناطق السكنية الاولى والثانية وحي الزعفران وحي المنارة المدمر بالكامل».

والتقى الإثنان عدد من المواطنيين أصحاب المساكن المدمرة الذين أبلغوا رئيس الحكومة بسرعة تعويضهم عما لحق بهم من أضرار كبيرة لمنازلهم في العام 2016، منذ الحرب على تنظيم داعش».

وعقد لقاء بين دبيبة ورئيس المجلس التسييري لسرت عقب الجولة، تم خلاله بحث ملفات مهمة من بينها ملف إعادة الإعمار. ووجه الأول الدعوة خلال اللقاء لرئيس واعضاء الحكومة لزيارة مدينة سرت بشكل رسمي لاحقا.

وأضاف عامر أن دبيبة وعد بتدليل كافة المعوقات التي تواجه مدينة سرت والوقوف مع أهلها واعادة الاهتمام باعمارها واظهارها بالصورة اللائقة.

وأثنى عامر على رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبى بعد منحهم الثقة للحكومة، مضيفا: «هذا يوم تاريخى لمجلس النواب فى الداخل والخارج وتشكيل حكومة وحدة وطنية واحدة وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية فى حكومة واحدة بدلا من الحكومات المبعثرة التى خلفت الدمار واهدار المال العام والحروب».

وتابع: «أهالى سرت فرحين بتحقيق استقرار ليبيا واحدة موحدة وانهاء التشظى والانقسام وتحقيق لم الشمل»، موجها الشكر إلى الجهات التي ساهمت في إنجاح جلسة مجلس النواب بالمدينة.

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