مساعي “شركة الكهرباء” لتطوير انتاجية محطة الزهراء  

زار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء -الأربعاء- محطة الزهراء الغازية، الواقعة جنوب طرابلس، في جولة ميدانية رافقه فيها أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدير عام الإنتاج وعدد من المهندسين المختصين.

وتابع رئيس الشركة والوفد المرافق له مراحل استكمال أعمال الصيانة والتشغيل للوحدة الثالثة بمحطة الزهراء الغازية بقدرة إنتاجية تبلغ “47” ميغاوات والدخول بها على الشبكة الكهربائية من قبل فريق متخصص من شركة “بياج” بالتعاون مع كوادر محطة الزهراء بعد توقف دام لأكثر من عام .

وأفادت الشركة في منشور لها على منصاتها الإعلامية أن العمل جاري على استكمال الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى وكذلك استكمال أعمال الصيانة للوحدة الثانية أيضاً بقدرة إنتاجية 47 ميغاوات التي من المتوقع أن تكون على الشبكة الكهربائية قبل الذروة الصيفية.

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