«الثني»: مستعدون لتسليم السلطة إذا شكلت اللجان المختصة

أكد عبدالله الثنى، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، أن حكومته على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزاراتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة.

وقال «الثني»، في بيان له، «أن حكومته تعرب عن التهانى والتبريكات على التوافق وتقديم مصلحة الوطن والمواطن والخروج بحكومة وحدة وطنية لإخراج ليبيا من صراعات الانقسام السياسى الذى أثر سلبًا على حياة المواطن الليبى الذى عانى من تدنى الخدمات فى كافة المجالات نتيجة لهذا الصراع».

ووجه الثني التهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب على تحملهم المسؤولية الوطنية الكبيرة والتى نتج عنها فتح باب الحوار ووضع مصلحة الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة التى كانت نتاج للوحدة الوطنية التى تميز بها الشعب الليبي.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، اليوم الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.