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الكشف عن سرقة قطع أثرية في صبراتة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت مديرية أمن صبراتة أنه بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بالمديرية مؤداها وجود شخص يقوم بالاتجار بالقطع الأثرية في المدينة ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي من ضبط المدعو “م ع أ”  من مواليد صبراتة 1965 م ومن قاطنيها.

وأضافت المديرية في منشور لها أن بحوزة المعني عدد من القطع الأثرية وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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