الكشف عن سرقة قطع أثرية في صبراتة

أفادت مديرية أمن صبراتة أنه بعد ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بالمديرية مؤداها وجود شخص يقوم بالاتجار بالقطع الأثرية في المدينة ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي من ضبط المدعو “م ع أ” من مواليد صبراتة 1965 م ومن قاطنيها.

وأضافت المديرية في منشور لها أن بحوزة المعني عدد من القطع الأثرية وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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