“تسييري الجفرة” يبحث الوضع الوبائي في مُدُن البلدية

خاص 218 /

شهد المجلس التسييري لبلدية الجفرة بالمجمعات الإدارية في مدينة هون عقد اجتماع ضم أعضاء المجلس و رؤوساء الفروع البلدية هون وودان، بحضور رئيس مراقبة التعليم بالبلدية “أمحمد العكشي” و رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة كورونا بالجفرة “عبدالرحمن المنيسي”.

وقدم “المنيسي” خلال الاجتماع تقريراً عاماً حول الوضع الوبائي في مدن البلدية وما آل إليه الوضع بعد مضي قرابة أسبوعين على فرض الحظر وإقفال المدارس والمساجد نتيجة انتشار الوباء وتسببه في حالات وفاة عدد من المصابين في أكثر عدد من الوفيات في شهر واحد منذ بدء الجائحة.

ويعتز “تسييري الجفرة” عقد اجتماع آخر اليوم الخميس بحضور الجهات الضبطية المتمثلة في مديرية أمن الجفرة و الحرس البلدي لمعرفة الآلية المتبعة خلال الفترة الماضية والوقوف على الإمكانيات الفعلية في حال تم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الإغلاق والحظر خلال الأسبوع المقبل في جميع مدن البلدية، فيما شهد الوضع الوبائي تحسناً ملحوظاً خلال فترة الحظر “ولكن هذا لايعني نهايته أو الوصول للمستوى المطمئن بعودة الحركة بالشكل الطبيعي” -وفقاً لما رصده المجتمعون .

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