أميركا ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة وتدعو إلى إجراء الانتخابات في الوقت المحدد

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتصويت مجلس النواب الليبي بالثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال، في بيان أمس الأربعاء، «يعد الأمر علامة فارقة نحو تحقيق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، ونشجع القيادة الجديدة، عند توليها السلطة، على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر كخطوة رئيسية نحو الانتهاء من حل سياسي لإنهاء عقد من الصراع.

وأضاف أن النقل السلس والمنظم للسلطة إلى للمختارين من الشعب الليبي في هذه الانتخابات «أمر بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية».

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كما طالب حكومة الوحدة «بضمان إجراء انتخابات وطنية في الوقت المحدد، وتحمل مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، وتوفير الخدمات العامة الأساسية، وبدء برنامج وطني للمصالحة ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية».

وأكمل: «نعترف أيضًا بالدور الانتقالي الرئيسي الذي لعبه رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في نقل ليبيا إلى المرحلة التالية».

دعوة إلى إخراج المرتزقة

ولفت إلى دعوة الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي، كما دعت جميع الفاعلين الليبيين والدوليين إلى دعم هذه الخطوات، «بما في ذلك الإبعاد الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة».

واختتم: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي بينما يعمل على إرساء سلام وأمن دائمين في جميع أنحاء البلاد».

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