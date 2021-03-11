متابعة سير العمل بمشروع محطة غرب طرابلس الغازية لإنتاج الكهرباء

اطلع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على سير العمل بمشروع محطة غرب طرابلس الغازية المنفذ من قبل شركتي سيمنس الالمانية وإنكا التركية بقدرة إنتاجية 670 ميجاوات.

وجرى خلال هذه الجولة التي صحبه خلالها المدير العام للشركة ومدراء مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج وحماية الطاقة الكهربائية وعدد من المهندسين متابعة سير الأعمال بالمشروع لتذليل كافة الصعاب التي تواجه فرق العمل لاستكمال المشروع بشكل عاجل لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.