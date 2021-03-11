ليبيا الان

“بوقعيقيص”: لنطوي صفحة مظلمة من تاريخ الوطن فأنا فخورة بليبيا الجديدة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبرت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص، عن سعادتها بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:”مبروك لليبيا ولنطوي معا صفحة مظلمة من تاريخ الوطن الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

وأضافت “سنقف جميعا لشد أزر مسار الدولة الوليد”، مردفة: “شكرا لكل زملاء ملتقى الحوار السياسي كنتم جميعا في مستوى المسؤولية ومستوى التحدي وللحكومة  نسأله تعالى التوفيق والسداد”.

وأردفت في منشور آخر،  “عيد المرأة في ليبيا هذا العام عيدين”، موجهة شكرها إلى “الذين لعهودهم حافظون فلم  يخذلوا اخواتهم وبناتهم رفعوا مكانهن عاليا فنعم الأخوة الأشقاء”.

وتابعت؛ “هو عهد آخر بثقافة  رجال واعدة  ونساء رائدات”.

وختمت منشورها قائلة: “السادة المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء لكم كل التقدير والأحترام أنا فخورة بليبيا الجديدة”

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.

الوسوم

بوقعيقيص ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الثقه التي عليها القيمه وعليها الحل والربط هي ثقة أستيفاني والنظام الاردوغانياللذان عينا أدبيبه كرئيس لحكومه ستباشر عملها في ليبيا فقد اعطيت تلك الثقه في جنيف وليست في سرت ما كان في سرت مسرحيه تمثيليه ليس الا للخروج من الاحراج وإيهام الليبيين والعالم بأن الليبيين نصبوا حكومه بينما المنصب لها الاجانب وأما الصوريه التي تحركت في سرت منحت الثقه فقد كانت تحصيل حاصل وكانوا البرلمانيين في سرت مرغمين علي منح الثقه لأن المرأه الحديديه أستيفاني توعدت وهددت بأن الحكومه مجازه علي كل ريح حتي دون منحها الثقه من الصور المتحركه المكونه للبرلمان وكل من تابع زياره ادبيبه لتركيا ومصر وانتقاده لمالطا قبل حصوله علي ثقة الصور المتحركه يعلم ويعرف ان حكومة ادبيبه التي اوجدتها اتفاق اردوغان استيفاني يدرك انها حكومه ولدت مجازه وممنوحه الثقه من أهل القرار العالمي الذي مثلته استيفاني كمندوبه للأمم المتحده واردوغان كمحتل لأحد اقاليم ليبيا فللرجل علاقه بيما يدور في ليبيا وما سيدور كونه وبصفته حاكما لأقليم طرابلس الخاضع الي سلطات سفير تركيا

    رد