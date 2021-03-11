“بوقعيقيص”: لنطوي صفحة مظلمة من تاريخ الوطن فأنا فخورة بليبيا الجديدة

عبرت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص، عن سعادتها بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:”مبروك لليبيا ولنطوي معا صفحة مظلمة من تاريخ الوطن الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات”.

وأضافت “سنقف جميعا لشد أزر مسار الدولة الوليد”، مردفة: “شكرا لكل زملاء ملتقى الحوار السياسي كنتم جميعا في مستوى المسؤولية ومستوى التحدي وللحكومة نسأله تعالى التوفيق والسداد”.

وأردفت في منشور آخر، “عيد المرأة في ليبيا هذا العام عيدين”، موجهة شكرها إلى “الذين لعهودهم حافظون فلم يخذلوا اخواتهم وبناتهم رفعوا مكانهن عاليا فنعم الأخوة الأشقاء”.

وتابعت؛ “هو عهد آخر بثقافة رجال واعدة ونساء رائدات”.

وختمت منشورها قائلة: “السادة المجلس الرئاسي والسيد رئيس الوزراء لكم كل التقدير والأحترام أنا فخورة بليبيا الجديدة”

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.