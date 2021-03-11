«الغرابلي»: هل سيتخلى «عقيله صالح» عن منصب القائد الأعلى لصالح «المجلس الرئاسي»

تساءل الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” – المنحل بقرار من السراج-، عن مصير منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاص بعقيلة صالح وفق التشريعات المعمول بها، بعد أن منح البرلمان الثقة لحكومة الدبيبة.

وقال الغرابلي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اليوم وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها لايزال عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة ولاينازعه فيها أحد؛ فهل سيتخلى عقيلة عن هذا المنصب لصالح المجلس الرئاسي في سبيل وحدة ليبيا ومؤسساتها”.

وأضاف «الغرابلي» أن “منح الثقة للحكومة خطوة للأمام في سبيل توحيد المؤسسات وهذا مطلب شعبي ولكن الخطوة التي ننتظرها هي تضمين الاتفاق وتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان”

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.