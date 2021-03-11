النائبة حليمة العائب: جلسة مجلس النواب جلسة تاريخية

أخبارليبيا24- خاص قالت عضو مجلس النواب حليمه العائب إن جلسة مجلس النواب كانت جلسة تاريخية ،وضعت ليبيا على المسار الصحيح، واصفه إياها بالمحطة المفصلية والدقيقة.

وأوضحت العائب لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس، أن جلسة مجلس النواب تؤسس لتبادل الثقة بين أعضاء المجلس قبل غيرهم، وستكون بداية فعلية للعمل المنوط بمجلس النواب من خلال بعض الاستحقاقات التي لابد من القيام بها خلال هذا العام من أهمها، العمل على الاستفتاء على الدستور، وبعض القوانين التي تحتاج للتصويت عليها.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن حكومة الوحدة الوطنية تنال الثقة بحضور 133، صوت (بثقة) 131 نائباً، وصوت واحد لا ثقة، وامتنع عن التصويت نائباً، وبهذا تصبح حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.