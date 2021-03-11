ليبيا الان

«فنوش»: مطلوب الآن حراك شعبي قوي يضغط لإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 12 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، بضرورة وجود حراك شعبي قوي، يهدف للضغط بقوة لإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية العام الجاري.

وقال فنوش في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المطلوب الآن. حراك شعبي قوي لإجراء الانتخابات في نهاية السنة، فأي سلطة تترك لنفسها. لن تتغير، وعندها سنستحق ما سيفعل بنا أن تخاذلنا”.

وأضاف “هذه السلطة والحكومة بها ما يكفي من العيوب. لكنها الوسيلة المتاحة للخلاص من الموجود وصناعة البديل”.

وتابع في تغريدة أخرى “لقد انتهى المفهوم الذي تم استلابنا واحتلالنا من خلاله. ألا وهو. الحكومة المعترف بها دوليا. وهذا تغير مهم. فباسم هذا المفهوم استباحنا السراج واستباحنا أردوغان واستباحنا كل المجرمين”.

وختم حديثه قائلا: “باسم هذا المفهوم. أرسل المرتزقة والإرهابيين. وباسمه استبيحت ثرواتنا وأذل أهلنا”.

الوسوم

الانتخابات الحكومة الجديدة حراك شعبي فنوش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الحراك الضاغط الحقيقي لاجراء الانتخابات هو عودة أستيفاني في ديسمبر القادم وتفرض الانتخابات كما فرضت حكومة ادبيبه وكما فرض قبلها ليون حكومة سراجكو

    رد