«فنوش»: مطلوب الآن حراك شعبي قوي يضغط لإجراء الانتخابات في موعدها

طالب المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، بضرورة وجود حراك شعبي قوي، يهدف للضغط بقوة لإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية العام الجاري.

وقال فنوش في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المطلوب الآن. حراك شعبي قوي لإجراء الانتخابات في نهاية السنة، فأي سلطة تترك لنفسها. لن تتغير، وعندها سنستحق ما سيفعل بنا أن تخاذلنا”.

وأضاف “هذه السلطة والحكومة بها ما يكفي من العيوب. لكنها الوسيلة المتاحة للخلاص من الموجود وصناعة البديل”.

وتابع في تغريدة أخرى “لقد انتهى المفهوم الذي تم استلابنا واحتلالنا من خلاله. ألا وهو. الحكومة المعترف بها دوليا. وهذا تغير مهم. فباسم هذا المفهوم استباحنا السراج واستباحنا أردوغان واستباحنا كل المجرمين”.

وختم حديثه قائلا: “باسم هذا المفهوم. أرسل المرتزقة والإرهابيين. وباسمه استبيحت ثرواتنا وأذل أهلنا”.