وزير التعليم بحكومة «الدبيبة» لـ «المعلمين»: أعدكم أن أكون عوناً لكم لا عليكم

أكد د.موسى المقريف، وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن للتربية والتعليم أثر هائل في تقدم الأمم والشعوب ورقيها.

وقال «المقريف» في نص كلمة له بمناسبة عيد المعلم، اطلعت عليها «الساعة24»”للتربية والتعليم أهمية كبيرة في الإسلام، فقد قال تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الْأَلْبَابِ)، ودعا إلى الاستزادة من العلم بلا حدود، وطلب منّا أن نتوجه إليه بالدعاء فنقول: (وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)”.

وأضاف؛ “وما هذا إلا لما للتربية والتعليم من أثر هائل في تقدم الأمم والشعوب ورقيها”، مردفًا: “وها نحن اليوم نحتفل بيوم المعلم الذي لولاه ما صعدنا لتلك المناصب وما فقهنا حرفاً، لولا المعلم ما قرأت كتابـاً يوما ولا كتب الحروف يراعي، فبفضله جزت الفضاء محلّقا، وبعلمه شقّ الظلام شعاعي”.

وتابع؛ “ومن هذا المنطلق نتوجه بأحرّ التهاني وأسمى عبارات الشكر والعرفان لكل معلم ومعلمة في كافة ربوع ليبيا الحبيبة في يومهم هذا الذي أتى بالتزامن مع منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية؛ ونحن إذ نستبشر خيرا نقول من أعماقنا لكل معلم ومعلم : كل عام وأنتم بألف خير”.

وأشار «المقريف» إلى أنه “لا يفوتني فى هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير للمستشار عقيله صالح، رئيس مجلس النواب وكافة أعضاء المجلس؛ وأخص بالذكر نوّاب الدائرة الرابعة؛ وكذلك نتقدم بالشكر والتقدير للمهندس عبدالحميد ادبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية لثقته باختيارنا؛ داعين الله له التوفيق؛ والشكر موصول أيضا لكافة المكونات التي دعمتنا ووثقت في ترشيحنا واختيارنا”.

وأكمل؛ “سائلين المولى عز وجل أن يُمكنّنا من أداء الأمانة والمهمة الموكلة إلينا على أكمل وأتم وجه، لنرتقِ وإياكم إخوتي وأخواتي المعلمين بمستوى التعليم في بلادنا”.

وختم كلمته قائلًا: إنني “حريص كل الحرص على أن ينال المعلم الليبي كافة حقوقه؛ وأعدكم من هذا المنبر أن أكون عوناً لكم لا عليكم، فأنتم من تقع على عاتقكم تربية الأجيال فكيف لا نقف إجلالاً واحتراماً لكم في يومكم العالمي؛ لا سيما كل يوم تقضونه بين أروقة المدارس، وأنتم تعلّمون وتزرعون كل القيم الطيبة في نفوس أبنائنا الطلبة”. مستطردًا؛ ” قم للمعلم وفّه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا”.