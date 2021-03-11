توقعات الأرصاد لحالة الطقس على ليبيا الأيام المقبلة

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس أن تكون الأجواء باردة نسبيًا على مناطق الشمال وتنشط الرياح على فترات هذا اليوم على أغلب المناطق.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة مازالت الفرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على سرت – أبونجيم والمناطق المجاورة لها، و تتكاثر السحب مساء يوم السبت على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 19) درجة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة على المناطق الجبلية.

وذكر المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده يشهد تكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (15 – 20) درجة مئوية وتكون على الدواخل ما بين (23-27) درجة مئوية.

وتوقع المركز الطقس على الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة بوجود فرصة سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على غدامس والحمادة ،وتتكاثر السحب يوم السبت على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

ولفت إلى أن الرياح تكون شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (26- 33) درجة مئوية، و لا تتجاوز (22) درجة على غدامس الحمادة وهون.

وبين مركز الأرصاد الجوية أت الطقس في الكفرة- السرير- تازربو يكون قليل السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 36) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.