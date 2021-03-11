حركة القيادات الشابة تبارك منح الثقة لحكومة الوحدة

تقدمت حركة القيادات الليبية الشابة، بالشكر لأعضاء مجلس النواب على منحهم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفريقه الوزاري، داعين المولي عز وجل أن يوفقهم في مهامهم لإرساء دعائم الدولة الليبية وتحقيق السلام والاستقرار، والأمن، وخدمة للوطن، والمواطن.

ونوهت الحركة في بيان أصدرته، إلى أن أعضاء الحركة من الشباب والنساء تضع نفسها تحت تصرف الحكومة ووزرائها للتعاون والمشاركة في إدارة الدولة الليبية خدمة للوطن الغالي ليبيا وللمرحلة الاستثنائية في تاريخ ليبيا للتقدم في المسار التنموي والمسار الديمقراطي نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.