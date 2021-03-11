رويترز تستطلع آراء الليبيين في طرابلس ومصراتة وسرت بعد ولادة حكومة الدبيبة

ليبيا- استطلع تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء رويترز آراء مواطنين من طرابلس ومصراتة وسرت بشأن تمكن مجلس النواب من تمرير سلطة تنفيذية موحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مطفى الزوبيك ذي الـ50 عامًا الذي كان يقف بالقرب من أنقاض منزله المدمر قوله: “نحن متفائلون بعد أن توحد الليبيون في الشرق والغرب والجنوب والوسط”. ليأتي هذا الرأي بعد معاناة كبيرة له ولمدينته.

وأضاف التقرير إنه وفي ذات الشارع الذي وقف فيه الزوبيك المنهك بثقوب الرصاص والحفر وبقايا الجدران والمنازل البائسة وأشجار النخيل الميتة المجردة من سعفها، قال نوري أبو زيد ذو الـ60 عامًا: إن الناس يعانون من الفقر ونقص الخدمات.

وأعرب أبو زيد وهو يتابع مشهد لعب ابنته الصغيرة لامار في مكان قريب بزهرة صفراء وهي جالسة على كومة من الرمل والكتل الإسمنتية عن الأمل قائلًا: “بصراحة نحن متفائلون؛ لأننا رأينا ولادة حكومة جديدة هي حكومة وحدة وطنية”. فيما عبر وليد سليمان ذو الـ38 عامًا من مدينة مصراتة عن رأيه.

وأضاف بالقول: “إن شاء الله سيأخذوننا إلى شواطئ السلام”. في وقت قال فيه علي عكاشة من ذات المدينة: “نأمل من الله أن تكون هذه الحكومة مصدر خير في توحيد الليبيين، وخطوة أولى في بناء الوطن”، لينتقل الرأي بعد ذلك لأمل محمد معلمة اللغة العربية في طرابلس.

وأشارت محمد وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا إلى أنها تدرك أن حل الأزمة الليبية التي استمرت عقدًا من الزمان لن يكون سهلًا، مختتمة رأيها قائلة: “آمل أن ينتهي الانقسام وتكون لدينا حكومة واحدة قادرة حقًا على تقديم الخدمات، إنه لأمر مخزٍ أن نكون دولة مصدرة للنفط لكننا نعيش في كرب”.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية