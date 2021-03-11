رئيس وزراء لبنان يهنأ «الدبيبة» ويتمنى إطلاق عجلة إعادة الإعمار في ليبيا

هنأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة بعد حصول حكومته على ثقة البرلمان.

وقال الحريري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أجرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة”.

وأضاف “خلا الاتصال هنأ الحريري، الدبيبة على نيل حكومته ثقة البرلمان الليبي، متمنيا له التوفيق في جهوده لإعادة توحيد المؤسسات وإطلاق عجلة إعادة الإعمار وإجراء الانتخابات النيابية نهاية العام الجاري”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام.