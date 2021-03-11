“بلدي نسمة” يُحذّر السكان من تدهور الوضع الوبائي

أوضح المجلس البلدي بنسمة أن المنطقة تُعاني من قلة الإمكانات، سواءً من ناحية مراكز العزل أو غرف الفلترة، وحتى سيارات الإسعاف، وكوادر الأطباء والممرضين.

وفي بيان أصدره بهذا الخصوص يوم أمس؛ ذكر “البلدي” أنه من خلال نتائج التحاليل لفيروس “كورونا”؛ لوحظ تزايد عدد الحالات، مؤكدًا أن هذا راجعٌ إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

واضطرت عدة بلديات، خلال الأيام الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ لوقف تفشي فيروس “كورونا”، بعد رصد التزايد المقلق في أعداد الإصابات اليومية.

ويُكابد الليبيون رحلة مريرة؛ للحصول على فحص مخبري يثبت الإصابة بفيروس “كورونا”، الذي اجتاح العالم قبل نحو عام، وفي الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول بتحصين مواطنيها؛ عجزت السلطات الصحية في البلاد عن توفير أبسط احتياجات التصدي للفيروس، عبر كشف المصابين ليحجروا أنفسهم منزليًا للحدّ من انتشار الفيروس.

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