خبير إيطالي: أوروبا وإيطاليا ستدعمان بالتأكيد حكومة «الدبيبة»

اعتبر المحلل السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي، إن منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة «الدبيبة» خطوة تاريخية لليبيا.

وقال «روفينيتي»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»، إن “فوز حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بثقة مجلس النواب الليبي اليوم بأغلبية 132 نائبا، يعد بالتأكيد خطوة تاريخية لليبيا”.

وأضاف أن “قائمة الوزراء في الحكومة الليبية، بعد التغييرات التي أجريت في اللحظة الأخيرة لاستبدال الأسماء المثيرة للجدل، تعد قائمة تمثيلية جيدة لكل الأطياف في ليبيا”، مردفًا أن “أوروبا وإيطاليا ستدعمان بالتأكيد الحكومة الجديدة”.

وأكد «روفينيتي» أنه “يمكن للحكومة الليبية الجديدة بعد الفوز بالثقة؛ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإعادة تنشيط الاقتصاد الليبي، وذلك باستخدام عائدات النفط”.

وأوضح أن “تلك الخطوة إيجابية للغاية وتسمح لليبيا باتخاذ خطوة أساسية أخرى نحو المصالحة الوطنية وزرع الأمل لدى الشعب الليبي”.