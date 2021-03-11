إسبانيا تهنئ الحكومة الليبية الجديدة على ثقة البرلمان

هنأت إسبانيا الحكومة الليبية الجديدة على نيل ثقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، معتبرة أنها خطوة حاسمة من أجل تعزيز العملية السياسية، والتي ستتوج بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

كما أشادت إسبانيا، بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان لتحقيق هذه الخطوة، معربة عن استعدادها لتعزيز العلاقات مع السلطات الجديدة، والتعاون لبناء بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة، وكذلك لمواصلة دعم وساطة الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش.