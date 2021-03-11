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كتلة “ليبيون” في المجلس الاستشاري: على الجميع مساعدة السلطات الجديدة لما فيه خير للوطن

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- رحبت كتلة “ليبيون” في مجلس الدولة الاستشاري بتصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، أول حكومة تمثل الوطن أجمع منذ العام 2012.

وأشادت الكتلة في بيان صادر عنها بالمناسبة تابعته صحيفة المرصد بجو الأخوة والإجماع الوطني الذي أنتج الحكومة التي طال انتظارها؛ فضلًا عن عودة الوحدة لصفوف مجلس النواب واستقراره بإرادته الوطنية، مع وجوب لفت انتباه كافة القوى السياسية إلى أن توحيد السلطة التنفيذية تحقق بمنح الثقة من مجلس مجتمع موحد.

وأضافت الكتلة أن هذا الهدف هو أحد الأهداف الرفيعة والسامية التي تسعى الكتلة إليها، ويجب أن يكون محفزًا للجميع لدعم هذا المسار، وهو ما يحتم مناشدة الجميع لمساعدة السلطات الجديدة في الإيفاء بالتزاماتها وبما يحقق استقرار ووحدة البلاد؛ لأن نجاح الحكومة هو للوطن الجريح المكلوم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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