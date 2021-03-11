ما لم يُعلن.. “218” تنشر ما كشفه الأتراك لـ”كوبيش” عن المرتزقة

كشف مصدر لـ”218″، أنه خلال زيارة المبعوث الأممي “يان كوبيش”، الأخيرة، إلى أنقرة؛ تم إبلاغه بالتزام تركيا الرسمي فيما يتعلق بالبند الخاص بسحب المُقاتلين السوريين من ليبيا.

كما أوضح المسؤولون الأتراك لـ”كوبيش” أن تواجد المرتزقة في ليبيا كان بموجب تفاهم بين حكومة “الوفاق” وفصائل المعارضة السورية، والتأكيد على سحب أكثر من 80% من العدد المتواجد، فيما يتم الترتيب لنقل البقية.

أما فيما يتعلق بتواجد عناصر أمن اتراك ومدربين في القواعد العسكرية بالخُمس وطرابلس ومصراتة؛ فقد أوضح الجانب التركي للمبعوث الأممي، أن تواجد هذه العناصر قانونيٌ بموجب الاتفاق مع حكومة “الوفاق”، وأن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، أكد التزامه باحترام الاتفاق البحري والأمني، بحسب المصدر.

وأشار المصدر إلى تحرك دبلوماسي تركي لافت مع رومانيا، بالتزامن مع تواصل الأخيرة مع دولة إقليمية تلعب دورًا في ليبيا، مُبينًا أن هذا التطور ربما يعتبر تمهيدًا لفتح المجال لاحقًا لاستخدام مدرّبين أو خبراء من رومانيا للعمل في ليبيا أو أي مكان آخر تلتقي فيه مصالح تركيا وهذه الدولة، لإبعاد “العيون الإعلامية” عنها؛ من خلال تسويق أن الحكومة في ليبيا أو دولة أخرى تعاقدت مباشرة مع رومانيا.

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