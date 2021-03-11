«مكافحة الأمراض»: 1073 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 778 شخصا ووفاة 10 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 10 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (350).

استلم عدد (5346) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: «المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1084) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1925) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (416) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (108) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (96) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (314) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (115) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (52) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (93) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (185) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (34) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (15) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (46) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (192) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4273) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1073) عينة موجبة لفيروس كورونا (778 جديدة + 295 مخالطة)، بينما بلغت نسبة حالات كورونا الموجبة (20%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 402 حالة جديدة

عدد 83 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 19 حالة جديدة

عدد 105 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 2 حالة جديدة

5.السواني بن ادم

عدد 11 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 2 حالة جديدة

8.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

9.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

10.غريان

عدد 56 حالة جديدة

عدد 27 حالة مخالطة

11.يفرن

عدد 17 حالة جديدة

12.الجفارة

عدد 4 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

14.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 14 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 2 حالة مخالطة

17.جنزور

عدد 31 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 11 حالة جديدة

19.المعمورة

عدد 7 حالة جديدة

20.كاباو

عدد 21 حالة جديدة

21.اسبيعة

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.قصر بن غشير

عدد 15 حالة جديدة

23.درج

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

24.زواره

عدد 26 حالة مخالطة

25.ظاهر الجبل

عدد 6 حالة جديدة

26.العزيزية

عدد 2 حالة جديدة

27.الماية

عدد 12 حالة جديدة

28.سبها

عدد 52 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

29.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

30.البولنيس

عدد 1 حالة جديدة

31.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

32.اوباري

عدد 2 حالة جديدة

33.مرزق

عدد 2 حالة جديدة

34.ام الأرانب

عدد 2 حالة جديدة

35.سوق الخميس امسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

36.الزاوية المركز

عدد 5 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

37.مسلاتة

عدد 3 حالة جديدة

38.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

39.اجدابيا

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

40.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

41.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

42.الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة

43.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

44.السائح

عدد 21 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 778 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 675 حالة في طرابلس

2.عدد 7 حالات في العجيلات

3.عدد 8 حالات في اجدابيا

4.عدد 9 حالات في تازربو

5.عدد 1 حالة في غريان

6.عدد 16 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 62 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 10 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في اجدابيا

2.عدد 1 حالة في الرحيبات

3.عدد 4 حالات في سبها

4.عدد 1 حالة في الشاطئ

5.عدد 1 حالة في البوانيس

6.عدد 1 حالة في صبراته

7.عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 142671

2.الحالات النشطة : 10625

3.المتعافين : 129706

4.الٍوفيات : 2340