رشوان يطالب الدبيبة بالتحرك سريعًا لتوحيد المؤسسات لفك تجميد الأموال الليبية

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي سعيد رشوان إن التحديات الاقتصادية خاصة انقسام المؤسسات منها مصرف ليبيا المركزي والموارد النفطية تحتاج إلى إصلاح ومعالجة الإهمال الإداري فيها.

رشوان نبه في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أمس الأربعاء إلى حاجة الودائع الخارجية المجمدة إلى مجهود كبير هي والاستثمارات القائمة لإعادتها، ناصحًا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالتحرك سريعًا لتوحيد المؤسسات لفك السيولة المحتجزة.

وحذر من الفساد الضخم المستشري في بعض المؤسسات المالية التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة، ومنها وزارة الاتصالات. رشوان لفت إلى أن الجماعات المسلحة تسيطر على الحوالات والأنشطة التجارية الخارجية والاعتمادات وتحارب أبرز مصادر الدخل في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية