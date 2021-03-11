شركة عالمية رائدة تُزوّد ليبيا بنظام جواز سفر إلكتروني

أعلنت الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الهوية الموثوقة “إتش آي دي جلوبال”، أنها نشرت أول برنامج لجوازات السفر الإلكترونية الدبلوماسية والخاصة في ليبيا.

وقالت الشركة إنها زودت وزارة الخارجية الليبية بحلّ آمن شامل، يعمل على تسريع عمليات التطبيق والإصدار، ويدير دورة حياة جواز السفر الإلكتروني بالكامل؛ لتحسين الأمان، وتشتمل الكتيبات المعاد تصميمها والمحدثة على بيانات متينة من البولي كربونات، ويتم تخصيصها باستخدام معدات النقش بالليزر الجديدة، وتشفير الرقائق.

وقامت “إتش آي دي جلوبال” بتصميم وهندسة وتسليم حلّ الهوية إلى السلطات في ليبيا في غضون أربعة أشهر، حتى في ظلّ قيود السفر بسبب جائحة “كورونا”.

وقال كريج “ساندنس، نائب” الرئيس الأول ورئيس حلول الإصدار الآمن ومعرف المواطن في “إتش آي دي”: يتطلب الانتقال الناجح إلى نظام جواز السفر الإلكتروني حلاً يُعزّز كل نقطة اتصال في تجربة المستخدم، من التطبيق إلى السفر.

وأضاف: من خلال اختيار مجموعة برامج التكامل الخاصة بـ”إتش آي دي”؛ أنشأت الحكومة الليبية أساسًا قويًا ومثبتًا للمستقبل لإصدار جوازات السفر الإلكترونية الدبلوماسية والخاصة.

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