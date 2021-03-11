برلماني أوروبي: حكومة الدبيبة تقلب صفحة على مستقبل أفضل لليبيا

ليبيا – رأى عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو أنه مع حكومة الوحدة الوطنية تُقلب صفحة على مستقبل أفضل لليبيا.

كاستالدو وفي مذكرة له أمس الأربعاء نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أضاف: “يسعدني أن أسمع الأنباء عن نتيجة التصويت بالثقة الذي عبر عنه البرلمان الليبي، والذي قرر بأغلبية كبيرة جدًا، دعم حكومة الوفاق الوطني للرئيس عبد الحميد الدبيبة”.

وتابع :”إنه يوم تاريخي يصادف ظهور أول رئيس جهاز تنفيذي ليبي موحد في السنوات السبع الماضية، وهو اختيار يظهر إرادة ملموسة لفتح صفحة سياسية جديدة في بلد مضطرب”.

وأكد أن الشعب الليبي يستحق مستقبلًا أفضل بعد ما يقرب العقد من الانقسامات والصراعات.

وأشار عضو حركة خمس نجوم إلى أن إيطاليا ستواصل كعادتها الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين من خلال الاستمرار بتقديم كل دعمها في المرحلة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وستكافح من أجل الحصول على الدعم الكامل والمقتنع للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي أيضًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية