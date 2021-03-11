ليبيا الان

الصهبي: أمامنا فرصة للخروج من حالة الفوضى

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعرب عضو مجلس النواب صلاح الصهبي، عن مباركته للشعب الليبي توحيد السلطة التنفيذية بعد سنوات من الانقسام السياسي والتدخلات الاجنبية في شؤون البلاد، بالتصويت بالثقة لحكومة الوحدة الوطنية كبداية للاستقرار الدائم وإنهاء الانقسام المؤسساتي والخدمي في البلاد. 

وقال الصهبي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”بهذه الخطوة ينتهي أيضاً اليوم زمن الاحتكام إلى السلاح وأمامنا فرصة للخروج من حالة الفوضى لاستعادة وتوحيد بلادنا، والانطلاق نحو مشروع ديموقراطي حقيقي بمجلس رئاسي وحكومة مهمتهم وضع الأسس وبدء مشروع المصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش وحل التشكيلات المسلحة وانطلاق الخدمات والمشاريع، وعودة الحياة إلى طبيعتها والتأسيس للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب نهاية العام”. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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