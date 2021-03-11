انطلاق ورشة تدريب لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

انطلقت صباح اليوم الخميس، بقاعة مرياج بمدينة طرابلس ورشة عمل تدريبية لمشرفي التطعيمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية الاولية بمختلف أنحاء البلاد لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان صادر عنه، أن هذه الورشة تمت بإشراف وتنفيذ ومتابعة المركز الوطني لمكافحة الامراض ومشاركة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا ومكتب منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة بليبيا”.

وأضاف البيان “افتتح الدكتور بدرالدين بشير النجار مدير عام المركز ورشة العمل شكر فيها كل الحاضرين على استجابتهم للحضور وتحمل مشاق السفر من أجل نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، كما تقدم بالشكر لكل الشركاء على مجهوداتهم المبذولة لنجاح ورشة العمل الخاصة بتنفيذ هذه الحملة”.