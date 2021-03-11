اتحاد الكرة: ملعب «شهداء بنينا» يحتضن مباراة منتخبنا أمام تونس بعد رفع الحظر عنه

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» أصدر رسميا قرارا برفع الحظر عن ملعب شهداء بنينا، مشيرا إلى أن مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ستقام عليه يوم 25 مارس.

وقال الاتحاد الليبي في بيان صادر عنه: “زف الشلماني قبل قليل من العاصمة المغربية الرباط البشرى السارة والمنتظرة من جماهير الكره الليبية بشأن رفع الاتحاد الأفريقي (الكاف) رسميا الحظر عن ملعب شهداء بنينا”.

وأضاف الاتحاد “تأكد إقامة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره التونسي الشقيق على ملعب شهداء بنينا يوم 25 من مارس الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا”.

وتابع “رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، أكد أن الملاحظات الواردة من اللجنة التي زارت ملعب طرابلس الدولي في زيارتها الأخيرة سيتم قريبا العمل عليها والإيفاء بكل متطلباتها لتجهيز الملعب من أجل اعتماده ورفع الحظر عليه من الكاف قريبا وعودته لاحتضان المباريات الدولية وخاصة تصفيات كأس العالم المقبلة”.