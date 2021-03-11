الدبيبة يصل إلى طرابلس (صور)

وصل صباح اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إلى العاصمة طرابلس قادما من مصراتة.

وكان مجلس النواب قد عقد أمس الأربعاء، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة، للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية حيث تم التصويت على منح الثقة للحكومة بأغلبية 132 صوتاً، وبذلك نالت حكومة الوحدة الوطنية الثقة على أن تؤدي التشكيلة الوزارية ورئيس الحكومة اليمين الدستورية في جلسة الإثنين القادم بمقر مجلس النواب الدستوري في مدينة بنغازي.