المفوضية العليا للانتخابات تُحيي يوم المرأة العالمي

تحت شعار “المرأة الليبية بين الماضي والحاضر وصناعة القرار”؛ أحيت المفوضية العليا للانتخابات اليوم العالمي للمرأة، يوم أمس الأربعاء.

وحضر الاجتماع، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، وعضو المجلس بالمفوضية رباب حلب، وأعضاء مكتب تمكين المرأة في عدد من الوزارات ووزارة التعليم ووحدة دعم المرأة بالمفوضية والموظفين بها.

وقال “السائح” إنّ إحياء هذا اليوم يعد محطة مهمة، وإنّ تنظيم هذه الاحتفالية يأتي دعمًا من المفوضية للأنشطة وأعمال وسياسات دعم وتمكين المرأة في المجتمع لليبي؛ للاستحقاق الانتخابي القادم.

وأشار إلى أن المرأة لديها الفرصة حتى تتمكن من نيل حقوقها بالوصول إلى دوائر صنع القرار، بالمشاركة في العملية الانتخابية.

يُذكر أنّ الاحتفالية تخللها عرض مرئي، استعرض مسيرة المرأة الليبية والجهود التي بذلتها في المجالات الطبية، التعليمية، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى حقّها في المشاركة بالانتخابات.

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