إدارة “الواحة” تُتابع سير العمل في حقول وميناء الشركة

اطلّع رئيس شركة “الواحة” للنفط، نوري الصيد، رفقة عضو لجنة الإدارة المالية ومدير مكتب لجنة الإدارة، وبحضور مديري الإدارات؛ على سير العمل بحقول وميناء الشركة.

وتضمن الاجتماع، الاطلاع على نتائج زيارة أقسام وورش العمل المختلفة، ومحطات وتسهيلات الإنتاج التي قام بها رئيس الشركة، في وقت سابق، إضافة إلى الوقوف على سير العمل بعمليات الصيانة لمحطة حقل “الفارغ”، المرحلة الثانية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية للحقول؛ تمهيدًا للشروع في إعادة تأهيل تسهيلات الإنتاج.

وشارك في الاجتماع مديرو الإدارات الفنية العمليات، الهندسة، المشروعات الرئيسة، المكامن والإنتاج، الحفر وصيانة الآبار، ومراقب الصيانة بإدارة العمليات.

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