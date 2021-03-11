الدبيبة يصل إلى طرابلس قادما من سرت

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إلى مطار معيتيقة الدولي قادمًا من مدينة سرت.

وأمس الأربعاء، منح مجلس النواب المنعقد في سرت منذ الإثنين، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بأغلبية 132 عضوًا.

وحظى الدبيبة باستقبال رسمي فور هبوطه من الطائرة التي أقلته إلى المطار.

وفي كلمة أعقبت التصويت بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، دعا الدبيبة إلى «المصالحة بين جميع الليبيين نوابا وشعبا وحكومة»، وقال: ««المهمة صعبة لكن بالإرادة يمكن الوصول بليبيا إلى بر الأمان».

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