12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

سُجلت 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في غدامس، على ما أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع في المدينة.

وفي بيانه رقم «78»، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار الفريق إلى تسجيل حالتي شفاء من الفيروس، إضافة إلى حالتي وفاة.

– 4 إصابات جديدة بـ«كورونا» في غدامس

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في غدامس إلى 306 حالات، بينها 35 نشطة، و263 تعافي، فيما توفي ثماني أشخاص جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا في شهر مارس من العام الماضي.

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