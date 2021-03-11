“مكافحة الفساد” تُتابع إجراءات إيقاف أصحاب الازدواجات الوظيفية

تابعت لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني، التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ تطبيق الرقم الوطني للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمقر الهيئة، ناقشت فيه الهيئة، إجراءات الإيقاف لمن ثبت أن لديهم ازدواجية في العمل لدى القطاعيْن العام والخاص.

جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة لمتابعة تطبيق الرقم الوطني، قد شُكّلت، بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 133 لسنة 2018 وتعديلاته.

وفي سياق منفصل، قامت الهيئة بتسلّم إقرارات الذمة المالية من قبل المسؤولين بمختلف الجهات العامة بالدولة، وذلك بحضور رئيس الهيئة نعمان الشيخ، ومدير فرع المنطقة الوسطى.

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