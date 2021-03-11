اكتشاف مقبرة جديدة بمنطقة مشروع الربط بترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن اكتشاف مقبرةٍ جماعيةٍ جديدةٍ في منطقة مشروع الربط، في مدينة ترهونة.

ونشرت الهيئة بيانًا لها قالت فيه، إنّ فرقها اكتشفت مقبرة جديدة بمنطقة مشروع الربط بمدينة ترهونة، وإنّها بدأت عملية انتشال الجثث.

وكان رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، قد أعلن، في تصريحٍ سابقٍ، عن وجود 27 مقبرة فردية و25 مقبرة جماعية، تم انتشال 149 جثة منها، وأكدّ أن عمليات البحث لا تزال جاريةً لانتشال بقية الجثث.

يُذكر أنّ عدد المفقودين المسجلين لدى الهيئة وصل إلى 3560 مفقودًا اُستخرجوا من مدن ليبية عدة، في حين وصل عدد عينات ذويهم إلى أكثر من 14 ألف عينة.

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