ليبيا الان

الشريف: هذه الملفات من أولويات عمل حكومة الوحدة

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستقوم بأداء اليمين الدستورية يوم الإثنين القادم في مدينة بنغازي.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه وبعد أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستورية سيكون هناك عدد من الملفات التي تمثل أولويات عملها خلال المرحلة الأولى، ومن بين تلك الأولويات دعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لفتح الطريق بين الشرق والغرب، مما يساهم في تحقيق التواصل بين المدن والمناطق والقرى ويتمكن الليبيون من التنقل بكل أريحية.

كما أوضح الشريف، أن من ضمن أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية سيكون العمل على حل أزمة ملف الكهرباء لخفض العجز الكبير في التيار الكهربائي وصيانة محطات التغذية حسبما وعد رئيس حكومة الوحدة، مشيرا أيضا إلى أن حكومة الوحدة ستشرع أيضا فور أداء اليمين القانونية في توزيع الاختصاصات على المناطق والبلديات والمحافظات واستحداث محافظات أخرى، وبالتالي ستنتهج الحكومة نهج اللامركزية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة لخلق وتحقيق التنمية المكانية إعطاء إشارة طمأنة لجميع المواطنين بأن الخدمات تتوفر لديهم في مناطقهم وبلدياتهم. 

كما أضاف الشريف، أن رئيس حكومة الوحدة كان قد تحدث أيضا عن ملف كورونا، وأن هناك أكثر مليون ونصف جرعة سيتم استلامها فور استلامه مهامه. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من لا يريد ان يصدق بوجود تواطؤ بين  لتركيا وأستيفاني في اختيار حكومة الدبيبه فعليه ان  يقرأ ما قاله الاتراك للمبعوث الجديد الي ليبيا كوبيتش حيث قالوا له ( أما فيما يتعلق بتواجد عناصر أمن اتراك ومدربين في القواعد العسكرية بالخُمس وطرابلس ومصراتة؛ فقد أوضح الجانب التركي للمبعوث الأممي، أن تواجد هذه العناصر قانونيٌ بموجب الاتفاق مع حكومة “الوفاق”، وأن رئيس الحكومة الجديد، عبد الحميد الدبيبة، أكد التزامه باحترام الاتفاق البحري والأمني، فالرجل تعهد لتركيا حتي قبل ان تعرض مسرحية سرت اعطاء الثقه فالرجل تصرف رئيس حكومه معتمده حتي قبل ان يتم الاعتماد بدليل ان اعتماده الاهم قد صدر من تركيا والأمم المتحده من اليوم الاول لتعيينه

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