“صنع الله” يبحث إمكانية تنفيذ مشروعاتٍ تنموية في “الكفرة واجدابيا”

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعًا بطرابلس، مع حكماء الجنوب الشرقي، برئاسة رئيس المجلس علي سعد عبد الله، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم.

وناقش المجتمعون النواقص في مناطق وبلديات الجنوب الشرقي، وإمكانية مساهمة المؤسسة في توفير هذه الاحتياجات، ضمن مشروعات التنمية المستدامة، التي تشرف على تنفيذها بالمدن والواحات المجاورة للحقول النفطية.

وتطرق الحضور لإمكانية تنفيذ مشروعاتٍ تنمويةٍ وخدميةٍ في مدينتيْ “الكفرة واجدابيا”؛ من أجل تحسين الواقع الخدمي في المدينتيْن.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس حكماء الجنوب الشرقي السنوسي القمي، محمد علي الدرجي، رئيس اللجنة التأسيسية لمجلس حكماء الجنوب الشرقي سعيد جبريل محمود، رئيس مجلس حكماء تازربو أحمد سليمان، وعمر أرحيمة.

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