«كهرباء الموقتة»: سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار 3 أحياء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، سرقة أسلاك نحاسية تغذي آبار مياه أحياء الكويفية والفيض وسي منصور.

ودانت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» استمرار عمليات «السرقة والنهب والتخريب الممنهج لمعداتها من قبل عصابات النحاس».

– سرقة 4200 متر أسلاك كهرباء من مناطق مختلفة

وفي الرابع من مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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