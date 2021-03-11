ماس يؤكد ضرورة توحيد ليبيا ودعم سيادة القانون

أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس على ضرورة إعادة توحيد البلاد، وإنشاء وتعزيز الهياكل التي تدعم سيادة القانون.

وأشار ماس في بيان نقلته السفارة الألمانية لدى ليبيا إلى أن البرلمان مهد الطريق للمضي قدما في العملية السياسية مضيفا تتولى الحكومة المؤقتة الآن المهمة الحاسمة المتمثلة في تنظيم انتخابات حرة على مستوى البلاد مردفا يجب إعادة توحيد البلاد، ويجب إنشاء وتعزيز الهياكل التي تدعم سيادة القانون.

وأضاف ماس بعد مرور أكثر من عام بقليل على مؤتمر برلين بشأن ليبيا، تم التوصل إلى معلم رئيسي معربا عن شكره لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي أعلن أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة، ولأعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، الذين لولاهم لما كان من الممكن أن يوافق البرلمان على مجلس الوزراء الليبي.

ودعا ماس جميع صناع القرار الليبيين إلى الاقتداء برئيس الوزراء ودعم انتقال السلطة مضيفا: يجب على أصحاب المصلحة الدوليين أيضًا أن يقدموا الآن الدعم البناء لليبيا وهي تخطو خطواتها التالية مبينا أن ألمانيا ستؤدي دورها وستواصل دعمها النشط لكل من ليبيا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش.