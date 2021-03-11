القبض على 7 أشخاص في درنة للاشتباه بارتباطهم في تنظيمات متطرفة

نفذت وحدة “20/20” العسكرية التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، عملية قبض طالت عددا من الأشخاص في مدينة درنة، للاشتباه في ضلوعهم وارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة.

وكشف مصدر أمني مسؤول لـ«الساعة 24»، أن المتهمين هم اجويدة جواد المنصوري، وأحمد جودة الشلوي، وبكار امراجع بكار الشاعري، وعبدالسلام فوزي بدري، بالإضافة إلى 3 أشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم.

وأضاف المصدر أن عملية القبض على هؤلاء المذكورين جاءت بعد ورود أسمائهم من خلال اعترافات لعناصر متطرفة قد قبض عليهم في وقت سابق.

وتشهد مدينة درنة وضعا أمنيا مستقرا، وخاصة بعد تحرك سرايا من كتيبة 166 مشاة بأوامر من القيادة العامة وتوجهها إلى المدينة في إطار السعي لفرض القانون وإرجاع الحقوق الخاصة والعامة لمالكيها.