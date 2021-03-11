“الوطنية لحقوق الإنسان” ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة

أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترحيبها بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال جلسة مجلس النواب، التي أقيمت، يوم أمس، في سرت.

وأصدرت اللجنة بياناً قالت فيه: هذه الخطوة المهمّة تأتي تلبيةً لتطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لمّ الشمل، ووقف العنف والانقسام السياسي والاجتماعي والمؤسساتي.

وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة تُمثّل نقطةً مهمةً في توحيد البلاد، وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر.

ودعت اللجنة إلى عدم إضاعة هذه الفرصة، التي ستعمل على فتح صفحة جديدة في تاريخ ليبيا.

وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة، ودول الجوار، والدول العربية الشقيقة والاتحاد الأفريقي؛ من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، وتحقيق التوافق بين فرقاء الأزمة الليبية، ودعم طموحات الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والسلام في البلاد.

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