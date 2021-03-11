ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

11 March, 2021

أعلنت مديرية امن جنزور اليوم الخميس ،عن تسجيل حادثة انتحار طفل لم يتجاوز عمره عشر سنوات وفق بلاغ ورد من مركز شرطة شهداء عبد الجليل.

وقالت المديرية ،إن الشرطة قامت بما يلزم من أعمال اجرائية في هذه الواقعة كلفت رئيسة مكتب حماية الطفل والاسرة بمديرية امن جنزور بالوقوف على ملابسات هذه الحادثة والظروف المحيطة بها ومحاولة تفسير ماحدث.

و أوضحت المديرية أن هذا الطفل المتوفي فقد والديه في حادث سير مروع عندما كانت الاسرة بالكامل في تلك السيارة وظل هذا الطفل كثيرآ ما يُحدث اخوته بأنه يشاهد خيال والديه في المنزل الي ان ضنوا قد اصابه مسّ وفي الايام الاخيرة وبعد ان أصيبت اخته الوحيدة التي كان شديد التعلق بها بفايروس كورونا مما اطر لابعادها عن المنزل وعزلها خوفا من العدوى فكان كثيرا ما يتصل بها ويطلب منها العودة اليه.

الي ان جاء اليوم الاخير حيث قام هذا الطفل في المساء بربط سلك كهرباء بنافدة الغرفة وانتحر في حادثة مؤسفة هزت المدينة و ألقت باصابع اللوم و الأتهام على مؤسسات الدولة.