وزير الخارجية الأميركي يُطالب بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الآن

واشنطن 11 مارس 2021 (وال)-طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الآن، وذلك بعد منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وقال بلينكن -في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نهنئ الليبيين على التصويت بمنح الثقة لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وإنها خطوة جديرة بالترحيب نحو الانتخابات في ديسمبر لإنهاء الصراع، ومن الضروري تنفيذ وقف إطلاق النار، والالتزام بحظر الأسلحة، ومغادرة القوات الأجنبية الآن”. (وال-واشنطن) ر ت

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