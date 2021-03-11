“بلدي سبها” يبحث الوضع الوبائي والاحتياجات العاجلة مع المسؤولين في طرابلس

عقد عضوا المجلس البلدي سبها أبوبكر جماعة وبلحاج علي سلسلة من الاجتماعات بالعاصمة طرابلس مع كل من عبدالرحمن عمير وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وخليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية، وبحضور أعضاء لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا سبها.

وذكرت بلدية سبها في بيان طالعته “الساعة 24″، أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الوضع الوبائي بالمدينة والاحتياجات المستعجلة وعلى رأسها مولد كهرباء لمصنع الأكسجين بالعيادة التنفسية ومصنع أكسجين متكامل لمركز عزل عبدالرحمن البركولي.

وأضاف البيان: “كخطوة أولى ومستعجلة تم تسليم مولد كهرباء للعيادة التنفسية من قبل سامي الشعافي مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة بحكومة الوفاق”.

وفي سياق متصل، أشرف المجلس البلدي سبها على توزيع شحنة من مواد التعقيم والتنظيف على مجموعة من المدارس العامة داخل بلدية سبها والبالغ عددها سبعة بمختلف المحلات.

وتم تقديم هذه الشحنة من قبل منظمة عابرو المتوسط “MIGRACE” ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون مع بلدية سبها.

يشار إلى أن سبها تشهد فرض حظر تجول بسبب الزيادات المقلقة في إصابات كورونا.